Созданный при Николае 1 корпус жандармов:

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Корпус жандармом был подчинен Третьему Отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое отвечало, в том числе и за политический сыск. Есть легенда, что при создании корпуса жандармом, его первый шеф граф Бенкендорф спросил у царя: - Какие будут инструкции для дальнейшей деятельности? В ответ, Николай Первый протянул ему белый платок и сказал: - Чем больше утрешь слез - тем лучше...