Спасибо большое заранее, люблю вас
Алгебра
Спасибо большое заранее, люблю вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=7(a-b)^2 =(4-y^2)(4+y^2) 3*0+4*3=12 следовательно принадлежит
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