Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном полюсе очутиться!Как начал я там мёрзнуть и зубами от холода стучать!Стал на себя...

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Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном полюсе очутиться!Как начал я там мёрзнуть и зубами от холода стучать!Стал на себя свитера натягивать,шубы надевать и на руки дышать.И ещё прыгать и в ладоши хлопать,чтобы согреться.Ужасно я начал сердиться на свой сон!Тут я и проснулся. Разбери глагол проснулся как часть речи.

Автор: Гость