Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном полюсе очутиться!Как начал я там мёрзнуть и зубами от холода стучать!Стал на себя...

Русский язык
Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном полюсе очутиться!Как начал я там мёрзнуть и зубами от холода стучать!Стал на себя свитера натягивать,шубы надевать и на руки дышать.И ещё прыгать и в ладоши хлопать,чтобы согреться.Ужасно я начал сердиться на свой сон!Тут я и проснулся. Разбери глагол проснулся как часть речи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очутиться, мёрзнуть, стучать, натягивать, надевать, дышать, прыгать, хлопать, согреться, сердиться. 
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