Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном полюсе очутиться!Как начал я там мёрзнуть и зубами от холода стучать!Стал на себя...
Русский язык
Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном полюсе очутиться!Как начал я там мёрзнуть и зубами от холода стучать!Стал на себя свитера натягивать,шубы надевать и на руки дышать.И ещё прыгать и в ладоши хлопать,чтобы согреться.Ужасно я начал сердиться на свой сон!Тут я и проснулся. Разбери глагол проснулся как часть речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очутиться, мёрзнуть, стучать, натягивать, надевать, дышать, прыгать, хлопать, согреться, сердиться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определить склонение,падеж,род у слов: о начале, грозы,дождём,листья,акации,к земл??,стебли,нарциссов,цыплёнок,по двору,воробьи,пёрышки,на жёрдочке...
Английский язык