Написать 3 кратких прилагательных + сравнительная степень+превосходная степень
Английский язык
Написать 3 кратких прилагательных + сравнительная степень+превосходная степень
Ответ(ы) на вопрос:
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Good - better - the best ( хороший - лучше - самый лучший ) Big - bigger - the biggest (большой - больше - самый большой) Thin - thinner - the thinnest ( тонкий - тоньше- сымый тонкий)
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