Какие особенности имеет брюшное дыхание .

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1. Массаж внутренних органов диафрагмой и брюшной стенкой. 2. Усиление перистальтики кишечника - пища лучше усваивается, устраняются запоры - причина накопления шлаков в организме. 3. Самомассаж печени. 4. Повышение тонуса мышц брюшного пресса - подтягивается живот, уменьшается жировая прослойка. 5. Усиление функции яичников у женщин