Народ помогите плииииииз
Русский язык
Народ помогите плииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В2) 2, В3) 1,2, В4) 4, С1) 1.шипы, 2.сюрприз, 3. пощада, 4. почта. С2) барк, дол, рай, лот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
1)Среди записанных ниже выржений выберите то,значение которого является наименьш??м. 5.6-❶/❺....2)2❸/❹...3)2/0.6+1.4 2)среди записанных ниже чи...
Информатика
Выведите на экран значение логического выражения, которое принимает значение true, если треугольник со сторонами a, b, cявляется равнобедренным, и ...
Алгебра