Какие национальности проживают в Казани? (можно только не одним предложением)

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Какие национальности проживают в Казани? (можно только не одним предложением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казань является одной из самых многонациональных территорий России. Здесь проживает более 115 национальностей. Самые крупнейшие по численности в Казани являются русские (около 554,5 тыс.чел) и  татары (около 542,2 тыс. чел.). Также в Казани проживают  чуваши,  украинцы, марийцы, азербайджанцы, армяне, евреи, белорусы, удмурты, корейцы  и представители других национальностей.
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