Какие национальности проживают в Казани? (можно только не одним предложением)

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Казань является одной из самых многонациональных территорий России. Здесь проживает более 115 национальностей. Самые крупнейшие по численности в Казани являются русские (около 554,5 тыс.чел) и татары (около 542,2 тыс. чел.). Также в Казани проживают чуваши, украинцы, марийцы, азербайджанцы, армяне, евреи, белорусы, удмурты, корейцы и представители других национальностей.