Напиши реферат на тему: крестьянское хозяйство (4 класс)

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Если это поможет: Христианство появилось в начале первого тысячелетия нашей эры на востоке Римской империи, на территории современного Израиля как протест против иудаистской исключительности. Оно быстро распространилось в среде рабов и бедноты. Провозгласив равенство всех людей, христианство отвергло существовавшие рабовладельческие общественные порядки, дав отчаявшимся надежду на получение свободы через познание божественной истины, которую принес на землю Христос. К христианским общинам стали присоединяться ремесленники, торговцы, земледельцы, знать. Император Константин (ок. 285-337) своим эдиктом 324г. Положил начало превращению христианства в государственную религию Римской империи. Символы веры были определены на первых семи Вселенских соборах. Они без изменений сохранены в православной церкви, что дает ей дополнительные аргументы как истинно христианскому вероучению. Согласно христианству, Бог существует в трёх лицах – Отца, Сына и Святого духа. Бог-Сын принял мученическую смерть, чтобы искупить грехи людей и прийти второй раз на Землю для установления царствия небесного. Святая книга христиан – Библия, состоящая из Ветхого и Нового заветов. Основные этические нормы – терпение и всепрощение. В 1054 г. произошел полный разрыв между римской (западной) и константинопольской (восточной) ветвями христианства, оно разделилось на католицизм и православие. Основные различия между ними состоят в вопросе о происхождении Святого Духа: католики считают, что он произошел от Бога-Отца и Бога-Сына, православные – от Бога-Отца. Католики, в отличие от православных, полагают, что кроме ада и рая есть ещё и чистилище. В православной церкви допускается только хоровое пение без музыки, в католической – богослужение сопровождается органной музыкой. Существуют также различия в обрядах, в архитектуре церковных зданий, в организации церкви (строгая централизация и всевластие Папы римского в католицизме) .