Определить склонение,падеж,род у слов: о начале, грозы,дождём,листья,акации,к земл??,стебли,нарциссов,цыплёнок,по двору,воробьи,пёрышки,на жёрдочке,под крышей,дождь,циркулем,круги,на лужах.Сделать хотя бы больше половины
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Определить склонение,падеж,род у слов: о начале, грозы,дождём,листья,акации,к земл??,стебли,нарциссов,цыплёнок,по двору,воробьи,пёрышки,на жёрдочке,под крышей,дождь,циркулем,круги,на лужах.Сделать хотя бы больше половины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мо начале-ср.р.,2склон.,пр.п., грозы-1,скл.,ж.р.,им.,п.мн.ч., дождем-2скл.,м.р.,тв. п. листья-2скл,м.р.Им.п. акации-1склон.ж.р.Им.п. к земле-1скл.ж.р.,д.п. стебли-2,скл.,м..р.,им.п. нарциссов-2скл.,м.р.,р.п. цыпленок-2скл,м.р.,им.п. по двору-2скл.,м.р.,д.п. воробьи-2скл,м.р.,им.п. перышки-2скл.,ср.р.,им.п. на жердочке-1скл.,ж.р.п.п. под крышей-1скл.,ж.р.,тв.п. дождь-2скл.м.р.Им.п. циркулем-2скл.м.р.тв.п. круги-2скл,м.р.Им.п. на лужах-1скл.,ж.р.п.п..
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