Определить склонение,падеж,род у слов: о начале, грозы,дождём,листья,акации,к земл??,стебли,нарциссов,цыплёнок,по двору,воробьи,пёрышки,на жёрдочке,под крышей,дождь,циркулем,круги,на лужах.Сделать хотя бы больше половины

Русский язык

Определить склонение,падеж,род у слов: о начале, грозы,дождём,листья,акации,к земл??,стебли,нарциссов,цыплёнок,по двору,воробьи,пёрышки,на жёрдочке,под крышей,дождь,циркулем,круги,на лужах.Сделать хотя бы больше половины

Автор: Гость