Определить знаки значений функций :sin250°, cos300°, tg165°
Математика
Определить знаки значений функций :sin250°, cos300°, tg165°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin 250 знак "-", т.к. находится в III ч. cos 300 знак "+", т.к. находится в IV ч. tg 165 знак "-", т.к. находится во II ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай.Найди в тексте глаголы в неопределенной форме.Выпиши эти глаголы,устно задай вопрос каждому из них. Надо же было мне во сне на Северном по...
Русский язык
Определить склонение,падеж,род у слов: о начале, грозы,дождём,листья,акации,к земл??,стебли,нарциссов,цыплёнок,по двору,воробьи,пёрышки,на жёрдочке...
Английский язык