СПАСИТЕ!!! ответьте на вопросы ПЖЖЖЖЖ!!!!!! 1)с какой целью писатель показывает мале??ького мука глазами детей 2) Почему история маленького Мука изложена усами отца мальчика 3) Расскажите о страдание и испытаниях маленького ...
Литература
СПАСИТЕ!!! ответьте на вопросы ПЖЖЖЖЖ!!!!!! 1)с какой целью писатель показывает мале??ького мука глазами детей 2) Почему история маленького Мука изложена усами отца мальчика 3) Расскажите о страдание и испытаниях маленького Мука 4) В чем причина страдания маленького мука 5) в чем видел счастье герои, и добился ли он его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)доюротой весельем 2)таиу что наверга неюыло ручек 3)када малтнький мук сьел я блоко унего вырос большой нос 4)он заплакол от этого 5)он добтлся счястья тем что зобрал сваи волшебные таплчки
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