СПАСИТЕ!!! ответьте на вопросы ПЖЖЖЖЖ!!!!!! 1)с какой целью писатель показывает мале??ького мука глазами детей 2) Почему история маленького Мука изложена усами отца мальчика 3) Расскажите о страдание и испытаниях маленького ...

Литература

СПАСИТЕ!!! ответьте на вопросы ПЖЖЖЖЖ!!!!!! 1)с какой целью писатель показывает мале??ького мука глазами детей 2) Почему история маленького Мука изложена усами отца мальчика 3) Расскажите о страдание и испытаниях маленького Мука 4) В чем причина страдания маленького мука 5) в чем видел счастье герои, и добился ли он его

Автор: Гость