Выполнить синтаксический разбор предложения пришла Люба к одной подруге смотрет?? кинофильм по телевизору
Русский язык
Выполнить синтаксический разбор предложения пришла Люба к одной подруге смотрет?? кинофильм по телевизору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств,простое,распр,осложнено однородными подлежащими
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