Где у человека икры ,подмышечная ямка,печень?
История
Где у человека икры ,подмышечная ямка,печень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икры - между коленками и ступнями Подмышечная ямка - в подмышке Печень - нижняя правая часть живота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Find the words with [^] and copy them in your notebook вот слова: tune,cup,sun,music,number sugar,use,much,building,polution,bitter,sudject,museum.
Литература
Встречались ли тебе в народных сказках герои похожие на Илью Муромца ? Назови эт?? произведения. Расскажи историю героев