Где у человека икры ,подмышечная ямка,печень?

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Где у человека икры ,подмышечная ямка,печень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икры - между коленками и ступнями Подмышечная ямка - в подмышке Печень - нижняя правая часть живота
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