Спасительная формула масса гидроксида элемента первой группы составляет 102 - это ??лемент

Химия
Спасительная формула масса гидроксида элемента первой группы составляет 102 - это ??лемент
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(X OH) = 102 x + 17 = 102  x = 85 элемент, имеющий молярную массу 85 - Rb Ответ: RbOH 
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