Помогите плиз нужно 3 рассказа название и герои чему учит этот рассказ

Литература
Помогите плиз нужно 3 рассказа название и герои чему учит этот рассказ
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Гость:
Паустовский: Кот Ворюга           ГЕРОИ:1. Рыжий Кот2. Мальчик Рувим3. Мальчик Ленька 4. Мама5. Папа6.Деревня       ЧЕМУ УЧИТучит этот рассказ тому что надо проявлять милосердие  к нашим братьем меньшим.Сё Хён Пэк: Мир Докеби      ГЕРОИ:1. волшебные существа ДОКЕБИ2. Кора-сан3. Тома4.Куроко5. Марфин     ЧЕМУ УЧИТ:надо быть осторожнее с выбором друзей и не спешить с новыми знакомствами ----------------------------------------------------------------------------------------------пока могу сказать только 2

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