Помогите плиз нужно 3 рассказа название и герои чему учит этот рассказ
Литература
Помогите плиз нужно 3 рассказа название и герои чему учит этот рассказ
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Паустовский: Кот Ворюга ГЕРОИ:1. Рыжий Кот2. Мальчик Рувим3. Мальчик Ленька 4. Мама5. Папа6.Деревня ЧЕМУ УЧИТучит этот рассказ тому что надо проявлять милосердие к нашим братьем меньшим.Сё Хён Пэк: Мир Докеби ГЕРОИ:1. волшебные существа ДОКЕБИ2. Кора-сан3. Тома4.Куроко5. Марфин ЧЕМУ УЧИТ:надо быть осторожнее с выбором друзей и не спешить с новыми знакомствами ----------------------------------------------------------------------------------------------пока могу сказать только 2
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