Списать,распространяя выделенные слова уточняющими обстоятельствами места и времени. 1. ВЕЧЕРОМ Волга особенно красива.2. ВДАЛИ виднелось большое озеро.3. УТРОМ начался сильный дождь.4.В ЛЕСУ ребята разожгли костер.5.Однажды мы...
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Списать,распространяя выделенные слова уточняющими обстоятельствами места и времени. 1. ВЕЧЕРОМ Волга особенно красива.2. ВДАЛИ виднелось большое озеро.3. УТРОМ начался сильный дождь.4.В ЛЕСУ ребята разожгли костер.5.Однажды мы провели несколько дней НА ТУРБАЗЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вечером, когда уже не видно солнца, Волга особенно красива. вдали, почти на горизонте, виднелось озеро. утром, когда взошло солнце, начался сильный дождь. в лесу, у опушки, ребята разожгли костер. однажды мы провели несколько дней на природе, на турбазе
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