Вычислить: cos990-sin1470-ctg1125=

Алгебра
Вычислить: cos990-sin1470-ctg1125=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(270)-sin(30)-ctg(45)=-1,1 В ответе не уверен.
Гость:
[latex]cos990`=cos(4\pi+\frac{3\pi}{2}) = cos\frac{3\pi}{2}=0[/latex] [latex]sin1470` = sin(8\pi+\frac{\pi}{6})=sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}[/latex]  [latex]ctg1125` = ctg(6\pi+\frac{\pi}{4}) = ctg\frac{\pi}{4} = 1[/latex]   cos990-sin1470-ctg1125=0 - 1/2 - 1 = -3/2
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