План на бумаге чертил инженер. Место под стройку отвёл землемер Каменщик ровные стены сложил. Кровельщик шифером крышу покрыл. Рамы оконные сделал столяр.Стены и двери покрасил маляр.Плотник паркетом полы настелил.Слесарь горяч...
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План на бумаге чертил инженер. Место под стройку отвёл землемер Каменщик ровные стены сложил. Кровельщик шифером крышу покрыл. Рамы оконные сделал столяр.Стены и двери покрасил маляр.Плотник паркетом полы настелил.Слесарь горячую воду пустил. Электролампы повесил монтёр.Парты со склада доставил шофёр.Мастер дорожный асфальт положил.В парке цветы садовод посадил. Вот сколько было закончено дел,Чтобы за партой ты вшколе сидел! Найдите существительные муж.рода во множ.числе в родительном падеже.
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