Помогите написать СОЧИНЕНИЕ!!!! На тему " ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ " 5 КЛАСС!!! ПОЖАЛУЙЧТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Помогите написать СОЧИНЕНИЕ!!!! На тему " ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ " 5 КЛАСС!!! ПОЖАЛУЙЧТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я вижу преред собой пятнистого оленя.стройное поджарое тело.величественная шея.гордо подгнятая глова.черные блестящие глаза,словно бусинки.он очнь симпатичный.ветвистые могучие рога.бурый окрас,с белыми пятнами...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
План на бумаге чертил инженер. Место под стройку отвёл землемер Каменщик ровные стены сложил. Кровельщик шифером крышу покрыл. Рамы оконные сде...
Математика
На четырёх полках 180 книг. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй, а число книг на третеё полке составляет 60% от число книг на второ...
Математика
1.Потолок и стены комнаты длиной 5,5 м, шириной 3 м и высотой 2,7 м обиты вагонкой. Сколько литров лака потребуется для покрытия вагонки, если на 1...