1)От одного города до другого пассажирский автобус идёт 6 часов, алегковой автомобиль 4 часа. Определите среднюю скоростьавтобуса, если она меньше средней скорости автомобиля на16 км/ч. 2)Один рабочий может выполнить заказ на и...
Алгебра
1)От одного города до другого пассажирский автобус идёт 6 часов, алегковой автомобиль 4 часа. Определите среднюю скоростьавтобуса, если она меньше средней скорости автомобиля на16 км/ч. 2)Один рабочий может выполнить заказ на изготовление деталей за 5часов, а второй рабочий - за 3 часа. Определите, сколько деталей вчас изготавливает второй рабочий, если первый изготавливает в часна 6 деталей меньше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решила только первое...Пусть скорость автомобиля Х, тогда скорость автобуса (х-16). путь одинаковый. значит 6*(х-16)=4х. 6х-96=4х. 2х=96. х=48-это скорость автомобиля. х-16=48-16=32км/ч. думаю, что так.
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