1)От одного города до другого пассажирский автобус идёт 6 часов, алегковой автомобиль 4 часа. Определите среднюю скоростьавтобуса, если она меньше средней скорости автомобиля на16 км/ч. 2)Один рабочий может выполнить заказ на и...

Алгебра

1)От одного города до другого пассажирский автобус идёт 6 часов, алегковой автомобиль 4 часа. Определите среднюю скоростьавтобуса, если она меньше средней скорости автомобиля на16 км/ч. 2)Один рабочий может выполнить заказ на изготовление деталей за 5часов, а второй рабочий - за 3 часа. Определите, сколько деталей вчас изготавливает второй рабочий, если первый изготавливает в часна 6 деталей меньше.

Автор: Гость