Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного количества камней на две равные.Можно ли получить 105 кучек по одному камню каждый?

Алгебра
Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного количества камней на две равные.Можно ли получить 105 кучек по одному камню каждый?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51+49+5=105 камней в трех кучах 105/1=105 кучек по одному камню Ответ можно
Гость:
45+51+5=101 (к)-  всего    в 3 кучах                                                                             105:1=105  можно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вычислить: cos990-sin1470-ctg1125=
Ответить
Алгебра
1)От одного города до другого пассажирский автобус идёт 6 часов, а легковой автомобиль 4 часа. Определите среднюю скорость автобуса, если она меньш...
Ответить
Русский язык
Помогите написать СОЧИНЕНИЕ!!!! На тему " ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ " 5 КЛАСС!!! ПОЖАЛУЙЧТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
План на бумаге чертил инженер. Место под стройку отвёл землемер Каменщик ровные стены сложил. Кровельщик шифером крышу покрыл. Рамы оконные сде...
Ответить
Математика
На четырёх полках 180 книг. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй, а число книг на третеё полке составляет 60% от число книг на второ...
Ответить