Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного количества камней на две равные.Можно ли получить 105 кучек по одному камню каждый?
Алгебра
Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного количества камней на две равные.Можно ли получить 105 кучек по одному камню каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51+49+5=105 камней в трех кучах 105/1=105 кучек по одному камню Ответ можно
Гость:
45+51+5=101 (к)- всего в 3 кучах 105:1=105 можно
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