Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного количества камней на две равные.Можно ли получить 105 кучек по одному камню каждый?

Алгебра

Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного количества камней на две равные.Можно ли получить 105 кучек по одному камню каждый?

Автор: Гость