Спиши предложение,вставь пропущенные буквы ,подчеркни главны члены предложения.На л есной п.оляне дети собирали м.лину.Утренние лучи солнца освещ.ли заснеженные п.ля и л.са.Маленький вотенок весело играл с клу.ком ниток.

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Спиши предложение,вставь пропущенные буквы ,подчеркни главны члены предложения. На лесной поляне дети собирали малину.Дети собирали(гл.члены) Утренние лучи солнца освещали заснеженные поля и леса.Лучи освещали. Маленький котенок весело играл с клубком ниток.Котенок играл.