Спиши слова и разбери их по составу. Выдели основу. Зимний,сбежал,играли,комочк??,трава,разводят,утренние,лимонное(желе),туманное(утро),дожди,переход,полёт,детская,загадка,вагончик,лёд.

Русский язык

Спиши слова и разбери их по составу. Выдели основу. Зимний,сбежал,играли,комочк??,трава,разводят,утренние,лимонное(желе),туманное(утро),дожди,переход,полёт,детская,загадка,вагончик,лёд.

Автор: Гость