Спиши слова и разбери их по составу. Выдели основу. Зимний,сбежал,играли,комочк??,трава,разводят,утренние,лимонное(желе),туманное(утро),дожди,переход,полёт,детская,загадка,вагончик,лёд.

Русский язык
Спиши слова и разбери их по составу. Выдели основу. Зимний,сбежал,играли,комочк??,трава,разводят,утренние,лимонное(желе),туманное(утро),дожди,переход,полёт,детская,загадка,вагончик,лёд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зим корень н суффикс ий окончание и основа зимн сбежал с приставка беж корень ал суффикс и основа сбежал
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