Спиши слова и разбери их по составу. Выдели основу. Зимний,сбежал,играли,комочк??,трава,разводят,утренние,лимонное(желе),туманное(утро),дожди,переход,полёт,детская,загадка,вагончик,лёд.
Русский язык
Спиши слова и разбери их по составу. Выдели основу. Зимний,сбежал,играли,комочк??,трава,разводят,утренние,лимонное(желе),туманное(утро),дожди,переход,полёт,детская,загадка,вагончик,лёд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зим корень н суффикс ий окончание и основа зимн сбежал с приставка беж корень ал суффикс и основа сбежал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Русский язык
Биология
Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі
Русский язык