Спиши текст разборчиво и грамотно. Задание 5

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Спиши текст разборчиво и грамотно. Задание 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоесть,от тебя требуется написать каллиграфическим подчерком (т.е красиво и без ошибок) и исправить то что там не правильно)))
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