Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Назови орфограмму выделенную цветом. Подтверди с помощью значков (приставка, корень, суффикс, окончание), что она каждый раз находится на стыке частей слова. Где мы сено ворошили, Вьюг...

Русский язык

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Назови орфограмму выделенную цветом. Подтверди с помощью значков (приставка, корень, суффикс, окончание), что она каждый раз находится на стыке частей слова. Где мы сено ворошили, Вьюги даль запорошили, Замели луга. Хорошо, что мы спешили: Лето спрятали в большие Тёплые стега. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость