Спиши вставь пропущенные имена прилагательное.Определи их морфолигические признаки и синтаксическую роль.Докажи ,что слова голубой белый является прилагательным. Берёзовая роща Хороши ... рощи!Как только сойдёт снег, на берёз...

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Спиши вставь пропущенные имена прилагательное.Определи их морфолигические признаки и синтаксическую роль.Докажи ,что слова голубой белый является прилагательным. Берёзовая роща Хороши ... рощи!Как только сойдёт снег, на берёзах набухнут...почки.В эти ...дни берёзы угощают нас ... соком. Далеко разносится в роще ... песенка дрозда.С дерева на дерево перелетают ... синички.... ковром расстилаются под берёзами подснежинки

Автор: Гость