Спишите предложения, вставляя по смыслу пропущенные подлежащие. укажите существительные в творительном падеже. 1.. питается насекомыми, ягодами, зернами и семенами хвойных деревьев. 2. .... сидела на дереве и лакомилась орешк...

Русский язык
Спишите предложения, вставляя по смыслу пропущенные подлежащие. укажите существительные в творительном падеже. 1.. питается насекомыми, ягодами, зернами и семенами хвойных деревьев. 2. .... сидела на дереве и лакомилась орешками. 3. синие ... стайками взлетали над осокой. 4. ... кормятся лягушками рыбой мышами. 5. ... насытился молодыми побегами и прилег в густой зелени. стрекозы, ужи, белка, заяц, дятел.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дятел 2. Белка 3. Стрекозы 4. Ужи 5. Заяц
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