Спишите предложения, вставляя по смыслу пропущенные подлежащие. укажите существительные в творительном падеже. 1.. питается насекомыми, ягодами, зернами и семенами хвойных деревьев. 2. .... сидела на дереве и лакомилась орешк...

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Спишите предложения, вставляя по смыслу пропущенные подлежащие. укажите существительные в творительном падеже. 1.. питается насекомыми, ягодами, зернами и семенами хвойных деревьев. 2. .... сидела на дереве и лакомилась орешками. 3. синие ... стайками взлетали над осокой. 4. ... кормятся лягушками рыбой мышами. 5. ... насытился молодыми побегами и прилег в густой зелени. стрекозы, ужи, белка, заяц, дятел.

Автор: Гость