Cu OH2 + HBr написать ионное уравнение
Химия
Cu OH2 + HBr написать ионное уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулярное- Cu(OH)2+2HBr=CuBr2+2H20 Ионное- Cu+2OH+2H+2Br=Cu+2Br+2H2O Краткое ионное- 2Н+2ОН=2Н2O (Вода малодиссоциирующие вещество)
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