С двух участков собрали 44 мешка лука по 20 кг в каждом. Сколько мешков лука собрали ?? первого участка если со второго было собрано на 360 кг лука меньше? помогите фото и схему и решения пж

Математика

С двух участков собрали 44 мешка лука по 20 кг в каждом. Сколько мешков лука собрали ?? первого участка если со второго было собрано на 360 кг лука меньше? помогите фото и схему и решения пж

Автор: Гость