С двух участков собрали 44 мешка лука по 20 кг в каждом. Сколько мешков лука собрали ?? первого участка если со второго было собрано на 360 кг лука меньше? помогите фото и схему и решения пж
Математика
С двух участков собрали 44 мешка лука по 20 кг в каждом. Сколько мешков лука собрали ?? первого участка если со второго было собрано на 360 кг лука меньше? помогите фото и схему и решения пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)44×20=880(кг) собрали всего 2)880-360=520 (кг) 3)520÷2=260(кг) картошки собрали с 1 участка 4)260+360=620 (кг) картошки собрали с 2 участка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр треугольника, образованного средними линиями другого треугольника, рав??н 9 см, тогда периметр данного треугольника равен …
Химия
Алгебра
Русский язык