Спишите,вставляя тся или ться #326
Русский язык
Спишите,вставляя тся или ться #326
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сломится, боится, утаится, боится, ошибиться, поправиться, пригодится, напиться.
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