Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 20 см . Это в 4 раза больше , чего его рост. Найди рост этого спорсмена

Математика

Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 20 см . Это в 4 раза больше , чего его рост. Найди рост этого спорсмена

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