Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 20 см . Это в 4 раза больше , чего его рост. Найди рост этого спорсмена
Математика
Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 20 см . Это в 4 раза больше , чего его рост. Найди рост этого спорсмена
Ответ(ы):
Гость:
1)7м20см=720(см) 2)720/4=180(см)=1м80см ответ:1м80см
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