Спортсмен, стреляя из ружья, попадает в мишень в среднем каждые 15 раз из 20 выстрелов. Сколько информации он получит, если два раза подряд промажет?

Информатика
Спортсмен, стреляя из ружья, попадает в мишень в среднем каждые 15 раз из 20 выстрелов. Сколько информации он получит, если два раза подряд промажет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество промахов из 20 =5 Вероятность одного промаха=5/20 =1/4 Вероятность двух промахов подряд: р=(1/4)²=1/16, полученная информация: I=log2 (1/p) =log2 16 =4 бита
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с математикой 3 класс
Ответить
Математика
Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день,а следующие 3 дня по 20ц в день.Сколько всего кг рыбы поймали рыбаки за 6дней Реши задачу дву...
Ответить
Математика
Прямоугольный бассейн имеет периметр 80м.Ширина бассейна 15м.Чему равна длина басс??йна?
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите решить
Ответить
История
Сколько лет прошло от образования единого Египетского государства до войны Тутмоса 3?
Ответить