Спортсмен, стреляя из ружья, попадает в мишень в среднем каждые 15 раз из 20 выстрелов. Сколько информации он получит, если два раза подряд промажет?

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Спортсмен, стреляя из ружья, попадает в мишень в среднем каждые 15 раз из 20 выстрелов. Сколько информации он получит, если два раза подряд промажет?

Автор: Гость