Спортсмен, стреляя из ружья, попадает в мишень в среднем каждые 15 раз из 20 выстрелов. Сколько информации он получит, если два раза подряд промажет?
Информатика
Спортсмен, стреляя из ружья, попадает в мишень в среднем каждые 15 раз из 20 выстрелов. Сколько информации он получит, если два раза подряд промажет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество промахов из 20 =5 Вероятность одного промаха=5/20 =1/4 Вероятность двух промахов подряд: р=(1/4)²=1/16, полученная информация: I=log2 (1/p) =log2 16 =4 бита
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