Способность материалов поглощать пыль, грязниться 11 букв
Технология
Способность материалов поглощать пыль, грязниться 11 букв
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Это слово пылеемкость
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