Спутники земли проводят исследование (чего? для чего?)
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Спутники земли проводят исследование (чего? для чего?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они предназначаются для решения различных научных и прикладных задач. С помощью искусственных спутников Земли проводятся и научные исследования. Еще в 1962 г. начались запуски спутников серии «Космос». Перечень их научных задач очень велик. Спутники изучают магнитное поле и радиационную обстановку вблизи Земли, исследуют невидимые космические излучения, выполняют разнообразные биологические и технические эксперименты. С их помощью были решены и многие технические проблемы космонавтики. На спутниках этой серии отрабатывались способы защиты космонавтов от опасных излучений, изучалось воздействие космических условий на элементы конструкций аппаратов
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