Сравнение движения Левелеров и Диггеров

Гость: Гость:

Диггер - подземный скиталец, любитель катакомб би потаённых станций метро. Левелер - звуковой прибор, предназначенный для поддерживания уровня громкости в определённом динамическом диапазоне. P.S. Это если с одной Л. А если нет, то выше изложили.