Сравнение движения Левелеров и Диггеров

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Сравнение движения Левелеров и Диггеров
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диггер - подземный скиталец, любитель катакомб би потаённых станций метро. Левелер - звуковой прибор, предназначенный для поддерживания уровня громкости в определённом динамическом диапазоне. P.S. Это если с одной Л. А если нет, то выше изложили.
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