Сравнение растительной и животной клетки сходства различия

Биология
Сравнение растительной и животной клетки сходства различия
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Общие черты, характерные для животной и растительной клеток: -- Принципиальное единство строения (поверхностный аппарат клетки, цитоплазма, ядро. ) -- Сходство в протекании многих химических процессов в цитоплазме и ядре. -- Единство принципа передачи наследственной информации при делении клетки. -- Единство химического состава. Различия в строении растительной и животной клетки: Растительная клетка -- Есть пластиды; -- Автотрофный тип питания; -- Синтез АТФ происходит в хлоропластах и митохондриях; -- Имеется целлюлозная клеточная стенка; -- Крупные вакуоли; -- Клеточный центр только у низших. -- Запасной продукт – крахмал Животная клетка -- Пластиды отсутствуют; -- Гетеротрофный тип питания; -- Синтез АТФ происходит в митохондриях; -- Целлюлозная клеточная стенка отсутствует; -- Вакуоли мелкие; -- Клеточный центр есть у всех клеток. -- Запасной продукт – гликоген.
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