Какова роль леса в природе и жизни людей

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Леса — важная составная часть окружающей среды. Как экологическая система лес выполняет различные функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом. Многочисленные исследования как у нас в стране, так и за рубежом подтвердили исключительное значение лесов в сохранении экологического равновесия в природной среде. По мнению специалистов, значение средозащитной функции леса, т. е. сохранность генофонда флоры и фауны, на порядок выше их экономического значения как источника сырья и про­дуктов.Влияние лесов на окружающую среду исключительно мно­гообразно. Оно проявляется, в частности, в том, что леса:являются основным поставщиком кислорода на планете;непосредственно влияют на водный режим как на занятых ими, так и на прилегающих территориях и регулируют ба­ланс воды;снижают отрицательное воздействие засух и суховеев, сдер­живают движение подвижных песков;смягчая климат, способствуют повышению урожаев сель­скохозяйственных культур;поглощают и преобразуют часть атмосферных химических загрязнений;защищают почвы от водной и ветровой эрозии, селей, ополз­ней, разрушения берегов и других неблагоприятных геоло­гических процессов;— создают нормальные санитарно-гигиенические условия, бла­готворно влияют на психику человека, имеют огромное ре­креационное значение.Вместе с тем леса являются источником получения древе­сины и многих других видов ценного сырья. Из древесины про­изводят более 30 тыс. изделий и продуктов, и потребление ее не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.Подчеркнем еще раз, что значение леса беспредельно. Из­вестный русский писатель Л. М. Леонов назвал его Другом с большой буквы. Леса — важное и наиболее эффективное сред­ство поддержания естественного состояния биосферы и неза­менимый фактор культурного и социального значения. Пози­тивная экологическая роль леса отражена в девизе Междуна­родного конгресса лесоводов (Индия): «Лес — это вода, вода — урожай, урожай — жизнь».По своему значению, местоположению и выполняемым функциям все леса подразделяют на три группы:первая группа — леса, выполняющие защитные экологиче­ские функции (водоохранные, полезащитные, санитарно-гигие­нические, рекреационные). Эти леса строго охраняются, осо­бенно лесопарки, городские леса, особо ценные лесные масси­вы, национальные природные парки. В лесах этой группы до­пускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки деревьев;вторая группа — леса, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное значение. Распространены они в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью транспорт­ных путей. Сырьевые ресурсы лесов этой группы недостаточ­ны, поэтому, чтобы сохранить их защитные и эксплуатацион­ные функции, требуется строгий режим лесопользования; ГЛАВНОЕ ВЫБЕРИ.третья группа — эксплуатационные леса. Распространены они в многолесных районах и являются основным поставщи­ком древесины. Заготовка древесины должна осуществляться без изменения естественных биотопов и нарушения естествен­ного экологического равновесия.Принадлежность леса к той или иной группе определяет режим лесопользования, который должен вестись на строго научной основе с соблюдением основных принципов максималь­ного сбережения природных экосистем и рационального исполь­зования лесных ресурсов.