Используя формулу расстояния между двумя точками координатной прямой,вычислите ??асстояние между точками.1)A и B;2) B и C;Сделать по рисунку 5.

Математика

Используя формулу расстояния между двумя точками координатной прямой,вычислите ??асстояние между точками.1)A и B;2) B и C;Сделать по рисунку 5.

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