Дано:угол 75° угол 105° доказать что треугольник равнобедренный

Геометрия
Дано:угол 75° угол 105° доказать что треугольник равнобедренный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равноьедренном треугодтник сумма углов 180 градусов. получается 180-(75+105) =75 градусов. следовательно треугольник равнобедренный
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