Дано АВС АВ= 4см ВС= 5см угол В 110 найти неизвестные элементы треугольника 9 класс
Геометрия
Дано АВС АВ= 4см ВС= 5см угол В 110 найти неизвестные элементы треугольника 9 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС²=АВ²+ВС²-2АВ*ВСcos110 АС²=16+25-40(-0,34) АС²=54,6 АС=7,39 см ВС²=АВ²+АС²-2АВ*АС*сosA cosA=(ВС²-АВ²-АС²)/-2АВ*АС cosA=25-16-54.6/-2*4*7.39 cosA=70.6-25/59.12=0.77 A=40 град. ВСА=180-110-40=30
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