Решите уравнение (х)=2,3 (х)=19 (х)=0 (х)= -5 скобки это модуль

Математика
Решите уравнение (х)=2,3 (х)=19 (х)=0 (х)= -5 скобки это модуль
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