Фонетичний розбір слів: Косьба, молотьба, анекдот, нігті, якби, скинути, безпечний, сміється, піщаний, ворітця,футбол, розписати, пісняр, Наталці , листя.(Транскрипції слів )
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Фонетичний розбір слів: Косьба, молотьба, анекдот, нігті, якби, скинути, безпечний, сміється, піщаний, ворітця,футбол, розписати, пісняр, Наталці , листя.(Транскрипції слів )
Ответ(ы) на вопрос:
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Косьба-[кос'ба]. Мотольба-[мотол'ьба]. Анекдот-[анекдот] Нігті-[н'ігт'і]. Якби-[йакби]. Скинути-[скинути]. Безпечний-[безпечний]. Сміється-[см'ійет'с'а]. Піщаний-[п'ішчаний] Ворітця-[вор'ітц'а]. Футбол-[футбол]. Розписати-[розписати] Пісняр-[п'існ'ар]. Наталці-[наталц'і]. Листя-[лист'а].
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