Сравни 32 см 32 дм 1 см

Математика
Сравни 32 см 32 дм 1 см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32дм=320см Значит: 32<320>1
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