"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????

Литература
"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лет 8-11. Там не сказано.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Одноглазое ракообразное животное
Ответить
Математика
В букете было 5 красных астр белых на 6 больше чем красных а желтых на 8 меньше чем б??лых сколько было астр каждого цвета в букете
Ответить
Математика
Пожалуйста упростить выражение x^2+1/x+1 + 2x/x+1
Ответить
Математика
В букете было 5 красных астр белых на 6 больше чем красных а желтых на 8 меньше чем б??лых сколько было астр каждого цвета в букете
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста мне нужно решить задачу Сначала прошло 30% всего пути, а пото?? 20% остатка. Сколько процентов всего пути осталось пройти?
Ответить