"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????

Литература

"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????

Автор: Гость