"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????
Литература
"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лет 8-11. Там не сказано.
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