Какой фразеологизм возник на основе пословици за двумя зайцами погонишься,ни одн??го не поймаешь.

Русский язык
Какой фразеологизм возник на основе пословици за двумя зайцами погонишься,ни одн??го не поймаешь.
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Гость:
Сделать что то хорошо, чем многое но плохо
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