Какой фразеологизм возник на основе пословици за двумя зайцами погонишься,ни одн??го не поймаешь.
Русский язык
Какой фразеологизм возник на основе пословици за двумя зайцами погонишься,ни одн??го не поймаешь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделать что то хорошо, чем многое но плохо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
География
Физика
Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 50 км/ч, на оставшейся части пути он половину времени ехал со скоростью 40 км/ч и другую полов...
Английский язык