экономический район России, в котором нет национально-территориальных образован??й: а)Северный б)Поволжский в)Западно-Сибирский г)Центрально-Черноземный

География
экономический район России, в котором нет национально-территориальных образован??й: а)Северный б)Поволжский в)Западно-Сибирский г)Центрально-Черноземный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что только центрально церназёмный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
"Повесть о фронтовом детстве" (Феликс Семяновский) СКОЛЬКО ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ- ФЕД?????
Ответить
Русский язык
Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые
Ответить
Русский язык
Какой фразеологизм возник на основе пословици за двумя зайцами погонишься,ни одн??го не поймаешь.
Ответить
Українська мова
Допоможить позначте закинчення .основу . коринь
Ответить
География
Где образуется Перуанское течение?
Ответить