экономический район России, в котором нет национально-территориальных образован??й: а)Северный б)Поволжский в)Западно-Сибирский г)Центрально-Черноземный
География
экономический район России, в котором нет национально-территориальных образован??й: а)Северный б)Поволжский в)Западно-Сибирский г)Центрально-Черноземный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что только центрально церназёмный
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