Сравни доли и обоснуй свой ответ как помогайте

Математика
Сравни доли и обоснуй свой ответ как помогайте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где эти доли?Да тут можно фоткать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Было 500листов бумаги.в первый день 4 раза по 12 во второй день неизвестно в третий день три раза по 18.осталось 150 листов
Ответить
Биология
Рассмотрите рисунки.Выявите,воздействие какого экологического фактора приводит к подобным изменениям живых организмов.Помогите плиз за ранее СПАСИБ...
Ответить
Литература
Что символизируют смену дня и ночи
Ответить
Физика
Переведите срочно в систему СИ: 80 дм 120 см 670 мм 45 дм 65 см 265 мм 12 дм 184 см 386 мм
Ответить
Алгебра
Решить уравнение x² + 7х ---------- = 0 2х
Ответить