Сравни. реши 72:2 72:3 как его расписать правильно?
Математика
Сравни. реши 72:2 72:3 как его расписать правильно?
Ответ(ы):
Гость:
Все очень просто смотри,72 мы делим на 2 будет 36 потом 36 мы делим на два будет 16 делим на два будет 8 делим на 2 будет 4 делим на два будет 2,два это просто число по этому делиться только на два и на конце один,72 делим на 3 будет 24 потом опять делим на 3 будет 8 делим на 3 не делиться значит берём по 4 будет 2 два просто число делиться только на два и на конце пиши один
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