Сравни римскую Республику и Греческий полис что общего Есть ли различия надо сделать в виде таблицы можете написать так пожалуйста рим.республика ....... полис .......

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Греческий полис и Рим представляли собой похожие варианты развития общинного единства. И в Греции и в Риме по-разному, но развивалась идея верховной власти народа, что совершенно нехарактерно ни для Древнего Египта, ни для древней Месопотамии, ни для других древних цивилизаций. Эта идея реализовывалась в греческой демократии, в римской республике. И для греков и для римлян (для полисов, города и их граждан) была особо ценной идея свободы и независимости, в противопоставлении рабству. В Древней Греции и Древнем Риме в жизни общины (полиса, Рима) обнаруживалась ее тесная связь с богами и героями, как бы членами общины, пекущимися о ее делах, подающими знаки своей воли, требующими скорее уважения и почитания, чем истового поклонения. В других древних обществах боги, более грозные, установившие вечный социальный порядок, тоже могли помогать в делах (хотя чаще наказывать), но как бы извне, со стороны, свыше. В Риме, как и в Греции, жречество не сложилось в особое сословие или касту, не претендовало на власть в государстве. В религиозных верованиях античности, в отношении к ним людей оказалась возможной относительная свобода. Во всяком случае религия практически не мешала свободному поиску мысли, становящейся науке, философии. Свобода, как реализуемая ценность, проявлялась и в особенностях политической борьбы и правовых отношений. И для Греции и для Рима стали характерными открытые публичные "схватки"политиков, открытые судебные процессы, стимулировавшие развитие ораторского искусства и логики доказательств. Однако, при всей схожести двух античных цивилизаций и культур, они, как уже было отмечено, существенно разнились. Рим с самого начала своего существования вел, в общем успешные, войны с соседями, варварами. И если греки создавали мифы о происхождении мира, богах и полубогах, то в центре римской мифологии был сам Рим, его героический победоносный народ, его героические представители [8]. Достаточно напомнить римскую легенду о Муции Сцеволе (левше), который демонстрировал мужество и стойкость римлянина, держа руку в огне жертвенника во время разговора с царем варваров Порсенной (с которым Рим вел трудную войну). Римляне были уверены, что победы в войнах достигаются именно людьми. Боги только помогают победить. Римляне были в гораздо большей степени воинами, чем греки, разве что, исключая спартанцев. Колоссальные военные успехи Александра Македонского, при всей их значимости, - это все же частность, отдельный всплеск. Римляне вели войны практически постоянно на протяжении истории Рима. Войны же требовали развития железной дисциплины и "добродетелей" воина: мужества, стойкости, верности, суровой непреклонности, гордого достоинства, не допускавших и в мирной жизни шумного "детского" веселья. И в мирной жизни, как и на войне, важнее всего оказывался долг: долг гражданина, долг отца, долг старшего. Римляне были в целом и суровее и прагматичнее, нежели греки. И это сказывалось на всех сторонах жизни, в том числе и жизни религиозной.