Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Она хочет на кухню ветер разгонит тучи за??ысел претворяться в жизнь

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Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Она хочет на кухню ветер разгонит тучи за??ысел претворяться в жизнь

Автор: Гость